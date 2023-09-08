Росгвардейцы разыскали подростка, который пропал после школьных уроков

В дневное время экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили сигнал о пропаже 13-летнего горожанина. В ходе проверки возможных мест нахождения стражи правопорядка обнаружили подходящего по приметам юного гражданина на улице Ленина.

По предварительной информации, днем мальчик не предупредил опекуна и ушел с друзьями на прогулку после школьных уроков. Обеспокоенная женщина попыталась самостоятельно связаться с ребенком. После безуспешных попыток горожанка обратилась к правоохранителям.

Росгвардейцы обеспечили подростку безопасность и передали сотруднику ПДН для возвращения домой.

Фото: Росгвардия