Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы разыскали подростка, который пропал после школьных уроков

 В дневное время экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили сигнал о пропаже 13-летнего горожанина. В ходе проверки возможных мест нахождения стражи правопорядка обнаружили подходящего по приметам юного гражданина на улице Ленина.

 По предварительной информации, днем мальчик не предупредил опекуна и ушел с друзьями на прогулку после школьных уроков. Обеспокоенная женщина попыталась самостоятельно связаться с ребенком. После безуспешных попыток горожанка обратилась к правоохранителям.

 Росгвардейцы обеспечили подростку безопасность и передали сотруднику ПДН для возвращения домой.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
08/09/2023
Происшествия
Мариинск

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus