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Росгвардейцы разыскали пропавшего пенсионера, которому понадобилась помощь медиков

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Дмитрия Антипкина и сержанта Алексея Крупаченко разыскали пропавшего 90-летнего мужчину.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы 50 лет Октября росгвардейцы обнаружили одетого не по погоде пожилого мужчину, который плохо ориентировался на местности. Стражи правопорядка остановились для оказания помощи и выяснили, что гражданином является разыскиваемый местный житель, о пропаже которого заявила дочь. Росгвардейцы передали информацию инициатору розыска. Кроме этого, на место прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Обеспечив безопасность пожилому кузбассовцу, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
20/10/2023
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