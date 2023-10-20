Росгвардейцы разыскали пропавшего пенсионера, которому понадобилась помощь медиков

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Дмитрия Антипкина и сержанта Алексея Крупаченко разыскали пропавшего 90-летнего мужчину.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы 50 лет Октября росгвардейцы обнаружили одетого не по погоде пожилого мужчину, который плохо ориентировался на местности. Стражи правопорядка остановились для оказания помощи и выяснили, что гражданином является разыскиваемый местный житель, о пропаже которого заявила дочь. Росгвардейцы передали информацию инициатору розыска. Кроме этого, на место прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Обеспечив безопасность пожилому кузбассовцу, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия