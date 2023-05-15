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Росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, проникшего в торговую точку

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал злоумышленника, который проник в торговую точку с целью хищения товара.

Ранним утром росгвардейцы прибыли к супермаркету на улице Строителей на сигнал очевидцев о происшествии. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили поврежденную дверь объекта, внутри которого находился неизвестный и складывал товар в пакеты. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение особо тяжкого преступления, 63-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанный мужчина проник в торговую точку, разбив стеклопакет входной двери куском бетона. Случайный очевидец вызвал на место происшествия правоохранителей, которые оперативно прибыли на сигнал и пресекли противоправные действия.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы предали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
15/05/2023
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