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Росгвардейцы спасли избитого мужчину из колодца и задержали двоих предполагаемых виновников нападения

В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно оказали помощь пострадавшему и задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к нанесению ему телесных повреждений.

В ночное время экипаж Росгвардии отреагировал на сообщение о драке во дворе многоквартирного дома. На месте происшествия их встретила местная жительница, сообщившая, что пострадавший может находиться в канализационном колодце. Стражи правопорядка оперативно обнаружили там 37-летнего мужчину, помогли ему выбраться и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Выяснив приметы предполагаемых виновников, росгвардейцы приступили к поискам и вскоре задержали двух мужчин 39 лет с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, между ними и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого они избили мужчину и столкнули в колодец.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
11/02/2025
Происшествия
Междуреченск
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