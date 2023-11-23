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Росгвардейцы спасли пенсионера от отравления выхлопными газами

В поселке Трудармейский бойцы прокопьевского филиала вневедомственной охраны Росгвардии пришли на помощь 70-летнему мужчине, который потерял сознание в гараже, отравившись выхлопными газами. 

В дневное время к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница, сообщившая, что ее супруг находится в запертом гараже и может нуждаться в помощи. Экипаж вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Василия Покровского и сержанта Андрея Бузина оперативно прибыл к частному дому. Путем раскачивания створок ворот росгвардейцы открыли гараж и обнаружили в салоне работающего автомобиля местного жителя в бессознательном состоянии.

Росгвардейцы вытащили пенсионера на свежий воздух и вызвали на адрес медицинскую бригаду. Прибывшие медики поблагодарили стражей правопорядка за своевременную помощь и госпитализировали мужчину с признаками отравления угарными газами.

Обеспечив сохранность жизни гражданина, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
23/11/2023
Происшествия
Прокопьевск

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