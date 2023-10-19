Росгвардейцы спасли женщину из заблокированного лифта в Кемерове

В областном центре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Владислава Бреусова и сержанта Артема Каратаева пришли на помощь горожанке, у которой внезапно ухудшилось самочувствие в заблокированном лифте.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к многоквартирному дому на бульваре Строителей. На месте происшествия стражи правопорядка выяснили, что произошло ложное срабатывание сигнализации из-за аварийного отключения электроэнергии.

В ходе осмотра дома стражи правопорядка услышали женские крики о помощи. Выяснилось, что в запертом между этажами лифте находится 51-летняя местная жительница, которой внезапно стало плохо.

С целью сохранения жизни и здоровья горожанки росгвардейцы экстренно извлекли женщину из застрявшего лифта и вызвали для нее медицинскую бригаду. Женщине была оказана своевременная помощь.

Фото: Росгвардия