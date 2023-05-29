Росгвардейцы стали донорами крови для нуждающихся юных пациентов Кузбасса

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии, в том числе участники СВО, в преддверии Дня защиты детей провели донорскую акцию. Стражи правопорядка сдали кровь, которая будет направлена в городские медицинские учреждения города для помощи нуждающимся юным пациентам.

«Сотрудники Росгвардии в Кузбассе стремятся не только обеспечить безопасность и порядок в регионе, но и внести свой вклад в благотворительные инициативы, особенно те, которые направлены на помощь детям», - сказал заместитель начальника управления по военно-политической работе территориального органа Росгвардии по Кузбассу полковник Сергей Бервинов.

В городском донорском центре отметили, что предоставленная кровь росгвардейцев будет направлена в местные медицинские учреждения, включая роддом, где она может спасти жизни новорожденных и поддержать медицинскую помощь тем, кто нуждается в этом.

Фото: Росгвардия