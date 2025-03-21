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Росгвардейцы стали судьями на всероссийской спортивно-патриотической игре в Анжеро-Судженске

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в организации и проведении спортивно-патриотической игры «ЗАРНИЦА 2.0», которая собрала более 200 школьников в Анжеро-Судженске.

Перед началом соревнований начальник местного филиала вневедомственной охраны майор Павел Сухинин обратился к участникам, подчеркнув значимость подобных мероприятий, закаляющих характер, развивающих командный дух и проверяющих физическую и интеллектуальную подготовку молодежи.

Росгвардейцы выступили в качестве судей и наставников, помогая школьникам справляться с испытаниями. Участники преодолели полосу препятствий, отработали навыки учебного разминирования, продемонстрировали медицинскую подготовку и знания военной истории России.

По итогам соревнований лучшие команды были награждены грамотами и медалями, а победители городского этапа представят Анжеро-Судженск на региональном уровне игры.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
21/03/2025
Спорт
Анжеро-Судженск
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