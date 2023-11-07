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Росгвардейцы стали участниками городской выставки ко Дню народного единства

В Киселевске в городской библиотеке прошла выставка «Сильна держава, коль народ один», посвященная Дню народного единства. Мероприятие по традиции посетили сотрудники городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии.

Стражи правопорядка на выставке не только ознакомились с литературой отечественных авторов, посвящённой Дню народного единства, но и прослушали познавательную лекцию. Росгвардейцы освежили знания о периоде смутного времени, национальном герое Кузьме Минине и великом русском князе Дмитрии Пожарском, героизме и сплоченности русского народа, а также о современном развитии российской государственности.

В завершение росгвардейцы поблагодарили организаторов выставки за приглашение и пообещали чаще посещать тематические мероприятия.

 

Фото: Росгвардия

Культура
Киселевск
kuzbassnews.ru
07/11/2023
Культура
Киселевск
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