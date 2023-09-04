Росгвардейцы стали участниками лекции всероссийской просветительской кампании

Доцент кафедры цифровых технологий и ресурсов кандидат исторических наук Кемеровского государственного института культуры Александр Пьянов провел интерактивное занятие с представителями Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Кандидат исторических наук рассказал сотрудникам и военнослужащим о современных принципах государственности, влиянии на нее и роли людей в изменениях государства. В ходе занятия были затронуты такие темы, как государственный суверенитет и территориальная целостность. Росгвардейцы прослушали лекцию и смогли задать интересующие их вопросы.

Мероприятие проводится в рамках всероссийской просветительской кампании для государственных служащих, которую организует общество «Знание» совместно с федеральными органами исполнительной власти в 2023 году. Цель кампании - повышение квалификации государственных служащих и расширение их профессиональных знаний.

Фото: Росгвардия