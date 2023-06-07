Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы устроили сюрприз для мариинских школьников

В Мариинске для детей в лагере дневного пребывания произошло неожиданное событие - в гости к ребятам прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Встреча с представителями правоохранительных органов стала настоящим сюрпризом для мариинских школьников.

Во время встречи дети узнали о службе патрульных Росгвардии, которые заботятся о безопасности и защите граждан, а также их имущества. Росгвардейцы ответили на интересующие вопросы детей и рассказали о примерах задержания злоумышленников.

 Кроме этого, у ребят была возможность рассмотреть и примерить экипировку росгвардейцев, а также посидеть за рулем патрульного автомобиля. В свою очередь, росгвардейцы напомнили мариинским школьникам о важности службы и выразили надежду, что некоторые из них в будущем выберут профессию, связанную с защитой граждан.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
07/06/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus