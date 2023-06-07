Росгвардейцы устроили сюрприз для мариинских школьников

В Мариинске для детей в лагере дневного пребывания произошло неожиданное событие - в гости к ребятам прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Встреча с представителями правоохранительных органов стала настоящим сюрпризом для мариинских школьников.

Во время встречи дети узнали о службе патрульных Росгвардии, которые заботятся о безопасности и защите граждан, а также их имущества. Росгвардейцы ответили на интересующие вопросы детей и рассказали о примерах задержания злоумышленников.

Кроме этого, у ребят была возможность рассмотреть и примерить экипировку росгвардейцев, а также посидеть за рулем патрульного автомобиля. В свою очередь, росгвардейцы напомнили мариинским школьникам о важности службы и выразили надежду, что некоторые из них в будущем выберут профессию, связанную с защитой граждан.

Фото: Росгвардия