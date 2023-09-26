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Росгвардейцы в Кузбассе обезвредили мину времен Великой Отечественной войны

В Ленинске-Кузнецком сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу уничтожили минометный снаряд со следами коррозии времен Великой Отечественной войны.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу уничтожили минометный снаряд со следами коррозии времен Великой Отечественной войны.

В дежурную часть территориального управления Росгвардии поступило сообщение о том, что во время уборки картофеля мужчина обнаружил на садовом участке предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что находкой является 82-мм минометный снаряд времен Отечественной войны со следами коррозии.

С соблюдением необходимых мер предосторожности росгвардейцы эвакуировали боеприпас на полигон и уничтожили накладным зарядом.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
26/09/2023
Общество
Ленинск-Кузнецкий
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