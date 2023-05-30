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Росгвардейцы в Кузбассе приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню пограничника

 В южной столице Кузбасса сотрудники ОМОН «Рубеж» возложили цветы к Мемориалу Славы защитникам границ Отечества. Вместе с ветеранами пограничной службы они приняли участие в церемонии, которая стала символом признания и уважения к подвигам пограничников.

 В то же время представители вневедомственной охраны Росгвардии гарантировали безопасность мест сбора пограничников и правопорядок на праздничных мероприятиях, в том числе выступлении Олега Газманова в Новокузнецке.

 Благодаря слаженным и профессиональным действиям нарушений и происшествий не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/05/2023
Общество
Новокузнецк
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