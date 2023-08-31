Росгвардейцы вернули домой горожанку, страдающую потерей памяти

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержантов Алексея Крупаченко и Кирилла Александрова помог вернуться к матери горожанке, забывшей дорогу домой.

Днем экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, задействованные в единой системе дислокации, получили ориентировку на пропавшую 29-летнюю местную жительницу. В ходе поисковых мероприятий экипаж Алексея и Кирилла обнаружил разыскиваемую женщину на остановке общественного транспорта.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась мать разыскиваемой, которая сообщила, что дочь, страдающая потерей памяти, ушла из дома и не вернулась.

Стражи правопорядка взяли горожанку на борт патрульного автомобиля и доставили в отдел полиции, где ее ожидал взволнованный родственник.

Фото: Росгвардия