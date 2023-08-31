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Росгвардейцы вернули домой горожанку, страдающую потерей памяти

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержантов Алексея Крупаченко и Кирилла Александрова помог вернуться к матери горожанке, забывшей дорогу домой.

Днем экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, задействованные в единой системе дислокации, получили ориентировку на пропавшую 29-летнюю местную жительницу. В ходе поисковых мероприятий экипаж Алексея и Кирилла обнаружил разыскиваемую женщину на остановке общественного транспорта.

 По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась мать разыскиваемой, которая сообщила, что дочь, страдающая потерей памяти, ушла из дома и не вернулась.

 Стражи правопорядка взяли горожанку на борт патрульного автомобиля и доставили в отдел полиции, где ее ожидал взволнованный родственник.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
31/08/2023
Общество
Анжеро-Судженск
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