Росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего потерей памяти

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Анатолия Носова и сержанта Александра Кондратова разыскал и вернул домой пропавшего пенсионера.

За помощью к правоохранителям обратилась супруга горожанина, сообщившая, что ее 66-летний муж, который может нуждаться в медицинской помощи, ушел из дома и не вернулся.

Росгвардейцы установили приметы пенсионера и начали активный поиск. Вскоре они обнаружили подходящего под описание мужчину, который явно не ориентировался на местности. Гражданин представился росгвардейцам и признался, что не смог найти обратный путь домой.

Росгвардейцы взяли горожанина на борт патрульного автомобиля и доставили инициатору розыска. Супруга поблагодарила стражей правопорядка за оказанную помощь.

Фото: Росгвардия