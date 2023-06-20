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Росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего потерей памяти

 В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Анатолия Носова и сержанта Александра Кондратова разыскал и вернул домой пропавшего пенсионера.

За помощью к правоохранителям обратилась супруга горожанина, сообщившая, что ее 66-летний муж, который может нуждаться в медицинской помощи, ушел из дома и не вернулся.

 Росгвардейцы установили приметы пенсионера и начали активный поиск. Вскоре они обнаружили подходящего под описание мужчину, который явно не ориентировался на местности. Гражданин представился росгвардейцам и признался, что не смог найти обратный путь домой.

 Росгвардейцы взяли горожанина на борт патрульного автомобиля и доставили инициатору розыска. Супруга поблагодарила стражей правопорядка за оказанную помощь.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
20/06/2023
Происшествия
Междуреченск

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