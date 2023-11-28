Росгвардейцы вернули домой пропавшего 10-летнего жителя Мариинска

В городе Мариинск наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Никиты Васильева и старшего сержанта Артема Тюрина помог горожанке разыскать пропавшего сына.

В вечернее время экипажи войск правопорядка получили ориентировку на пропавшего юного горожанина. По предварительной информации, 10-летний местный житель не вернулся из школы домой, и обеспокоенная мать обратилась за помощью к правоохранителям.

В ходе обследования районов возможного нахождения ребенка прапорщик Васильев и старший сержант Тюрин на одной из городских автостоянок обнаружили юного пешехода, которым оказался пропавший житель Мариинска.

Росгвардейцы обеспечили безопасность ребенку, которого впоследствии передали сотрудникам ПДН для возвращения домой.

Фото: Росгвардия