Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы вернули домой пропавшего 10-летнего жителя Мариинска

В городе Мариинск наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Никиты Васильева и старшего сержанта Артема Тюрина помог горожанке разыскать пропавшего сына.

В вечернее время экипажи войск правопорядка получили ориентировку на пропавшего юного горожанина. По предварительной информации, 10-летний местный житель не вернулся из школы домой, и обеспокоенная мать обратилась за помощью к правоохранителям.

В ходе обследования районов возможного нахождения ребенка прапорщик Васильев и старший сержант Тюрин на одной из городских автостоянок обнаружили юного пешехода, которым оказался пропавший житель Мариинска.

Росгвардейцы обеспечили безопасность ребенку, которого впоследствии передали сотрудникам ПДН для возвращения домой.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
28/11/2023
Происшествия
Мариинск

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus