Росгвардейцы вернули обеспокоенной матери пропавшего сына

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщиков Никиты Владимирова и Юрия Атажукина разыскали несовершеннолетнего, который не вернулся ночью домой.

В ночное время стражи правопорядка, патрулируя проспект Строителей, заметили подходящего под описание пропавшего юношу на одной из остановок общественного транспорта. После проверки личности росгвардейцы выяснили, что 17-летнего горожанина искала его мать.

По предварительной информации, юноша ушел из дома днем и не вернулся ночью. Обеспокоенная родственница не могла связаться с сыном, так как он не взял с собой телефон, и обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали юношу сотруднику ПДН для его возвращения домой.

Фото: Росгвардия