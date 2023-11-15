Росгвардейцы вручили выпускные сертификаты курсантам Центра «ВОИН» в Кемерове

В областном центре прошла торжественная церемония вручения школьникам сертификатов об окончании курса Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН».

В мероприятии приняли участие действующие военнослужащие и ветераны Росгвардии, а также выпускники старших классов кемеровских школ. Более 200 школьников освоили дополнительную общеразвивающую программу «военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание». Опытные инструкторы проводили обучение молодежи из Кемерова пилотированию беспилотных летательных аппаратов, оказанию первой помощи, основам обращения со стрелковым оружием и др.

Почетные гости из Управления по Кемеровской области – Кузбассу и отряда специального назначения «Кузбасс» вручили сертификаты об успешном прохождении курса и пожелали выпускникам будущих успехов в интересах Отечества.

«Усвоенные знания окажут помощь не только во время военной службы, но также могут быть полезными в различных чрезвычайных ситуациях», - отметил старший офицер группы военно-политической работы территориального органа Росгвардии майор Александр Кискин.

Стоит отметить, что в обучении инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» принимали участие военнослужащие Росгвардии, имеющие боевой опыт. По поручению Президента в 12 регионах России, в том числе и в Кузбассе, организованы Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Основными задачами центра являются: воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине, сохранение традиционных ценностей, развитие физических и нравственно-волевых качеств, популяризация здорового образа жизни и изменение основ национальной безопасности.

Фото: Росгвардия