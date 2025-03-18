Росгвардейцы задержали агрессивного мужчину в магазине Прокопьевска

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 37‑летнего жителя Киселёвска, который представлял угрозу для работницы магазина и окружающих.

Вечером росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в торговую точку на улице Ленина. На месте происшествия они задержали агрессивного мужчину, который вёл себя неадекватно, громко выражался нецензурной бранью в адрес окружающих.

По предварительной информации, ранее неоднократно судимый мужчина с признаками неустановленного опьянения устроил конфликт с продавцом, утверждая, что при расчёте за алкоголь якобы была допущена ошибка. Он начал громко кричать на женщину, напугав её. Чтобы пресечь противоправные действия, продавец нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Во избежание причинения вреда окружающим к дебоширу были применены спецсредства – наручники.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия