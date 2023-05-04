Росгвардейцы задержали беловчанина, устроившего в кафе "пранк" с макетом гранаты

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого 30-летнего местного жителя, который напугал работницу пункта общественного питания макетом ручной гранаты.

По предварительной информации, в утреннее время посетитель охраняемого круглосуточного кафе уронил на пол конструктивно схожий с гранатой предмет, после чего скрылся, забрав подозрительную вещь. Напуганная работница торговой точки нажала на кнопку экстренного вызова Росгвардии, который оперативно отреагировал на сигнал и по приметам разыскал мужчину. В ходе досмотра у него был обнаружен муляж ручной гранаты.

Для юридической оценки случившегося росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия