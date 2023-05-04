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Росгвардейцы задержали беловчанина, устроившего в кафе "пранк" с макетом гранаты

  В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого 30-летнего местного жителя, который напугал работницу пункта общественного питания макетом ручной гранаты.

По предварительной информации, в утреннее время посетитель охраняемого круглосуточного кафе уронил на пол конструктивно схожий с гранатой предмет, после чего скрылся, забрав подозрительную вещь. Напуганная работница торговой точки нажала на кнопку экстренного вызова Росгвардии, который оперативно отреагировал на сигнал и по приметам разыскал мужчину. В ходе досмотра у него был обнаружен муляж ручной гранаты.

 Для юридической оценки случившегося росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
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kuzbassnews.ru
04/05/2023
Происшествия
Белово
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