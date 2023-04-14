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Росгвардейцы задержали буйного горожанина, который повредил имущество бара

 В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия на охраняемом объекте и задержал агрессивного мужчину, который причинил ущерб бару.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в питейное заведение на улице Весенней. На указанном адресе патрульные обнаружили посетителя, который конфликтовал с работниками бара. Росгвардейцы успокоили агрессивного горожанина и задержали для выяснения обстоятельств. Им оказался неоднократно судимый 37-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками гражданин начал приставать к посетителям бара и мешать им. По этой причине работники заведения попросили мужчину покинуть помещение, однако он стал проявлять агрессию и разбил остекление входной двери кулаком. Работники бара нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно пресек нарушение правопорядка.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения ущерба росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
14/04/2023
Происшествия
Междуреченск
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