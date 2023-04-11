Росгвардейцы задержали буйного постояльца гостиницы, угрожавшего работнику расправой

В утреннее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому объекту на улице Доз. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину, который конфликтовал с 54-летним работником гостиницы. Росгвардейцы успокоили дебошира и задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался 26-летний житель Республики Хакасия с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный распивал спиртные напитки с приятелем в гостиничном номере, когда после жалоб на шум от других постояльцев к нему обратился работник коммерческой организации с просьбой о соблюдении правил проживания. В результате недовольный замечанием мужчина устроил конфликт и стал угрожать представителю гостиницы физической расправой.

Для пресечения противоправных действий работник коммерческой организации нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который передал нарушителя правопорядка для разбирательства в органы внутренних дел.

Фото: Росгвардия