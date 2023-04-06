Росгвардейцы задержали дебошира, избившего посетителя ресторана

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из городских ресторанов. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за грабеж и разбой 42-летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения, который может быть причастен к причинению вреда здоровью посетителю заведения.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками задержанный мужчина стал провоцировать на конфликт компанию отдыхающих граждан. Один из посетителей попытался успокоить агрессивного мужчину. В результате задержанный избил 52 летнего новокузнечанина. Для пресечения противоправных действий работники ресторана нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину с подозрением на черепно-мозговую травму. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия