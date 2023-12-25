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Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил имущество работницы бара

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии защитил работников и посетителей бара от агрессивного посетителя.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к питейному заведению на проспекте Металлургов. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили мужчину, который конфликтовал с работниками бара. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, персонал бара не пустил внутрь нетрезвого задержанного, в результате чего мужчина попытался силой пройти в заведение, оттолкнув администратора. В результате действий дебошира работница выронила смартфон, который получил повреждения от удара о пол. Для пресечения дальнейших противоправных действий работники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/12/2023
Происшествия
Новокузнецк

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