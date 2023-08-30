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Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество в чужой квартире

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пришел на помощь местной жительнице, в квартире которой знакомый разбил телевизор.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 35-летней новокузнечанки к многоквартирному дому на улице 40 лет ВЛКСМ. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали 33-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, мужчина после злоупотребления спиртными напитками пришел к знакомой в квартиру для выяснения отношений. В результате ссоры дебошир ударил хозяйку жилища по лицу и повредил телевизор. Горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/08/2023
Происшествия
Новокузнецк

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