Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество в чужой квартире

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пришел на помощь местной жительнице, в квартире которой знакомый разбил телевизор.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 35-летней новокузнечанки к многоквартирному дому на улице 40 лет ВЛКСМ. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали 33-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина после злоупотребления спиртными напитками пришел к знакомой в квартиру для выяснения отношений. В результате ссоры дебошир ударил хозяйку жилища по лицу и повредил телевизор. Горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия