Росгвардейцы задержали дебошира, причинившего ущерб съемной квартиры на сумму около 200 000 рублей

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который в неадекватном состоянии устроил погром в квартире арендодателя.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице Московской. В квартире заявителя росгвардейцы обнаружили мужчину, который наносил повреждения мебели и другому имущество в одной из комнат. Росгвардейцы успокоили и задержали 39-летнего местного жителя.

По предварительной информации, мужчина на фоне опьянения начал громить имущество в квартире своего арендодателя. В неадекватном состоянии задержанный повредил бытовую технику, мебель, сантехнику, окна, а также лоджию. Подозрительный шум услышали соседи и сообщили хозяину, который, прибыв на место, обратился к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия