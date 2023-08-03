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Росгвардейцы задержали дебошира, причинившего ущерб съемной квартиры на сумму около 200 000 рублей

 В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который в неадекватном состоянии устроил погром в квартире арендодателя.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице Московской. В квартире заявителя росгвардейцы обнаружили мужчину, который наносил повреждения мебели и другому имущество в одной из комнат. Росгвардейцы успокоили и задержали 39-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, мужчина на фоне опьянения начал громить имущество в квартире своего арендодателя. В неадекватном состоянии задержанный повредил бытовую технику, мебель, сантехнику, окна, а также лоджию. Подозрительный шум услышали соседи и сообщили хозяину, который, прибыв на место, обратился к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
03/08/2023
Происшествия
Белово
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