Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали двоих приятелей, которые пытались обокрасть гипермаркет

 В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих молодых людей, которые пытались совершить кражу в охраняемом гипермаркете.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин крупной торговой сети. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу и грабеж 19-летнего местного жителя и его 21-летнего приятеля, которые пытались вынести в спортивной сумке неоплаченный товар. Кроме этого, росгвардейцы выяснили, что один из задержанный находится в розыске за незаконное проникновение в жилище.

 По предварительной информации, злоумышленники сложили в сумку 5 бутылок шампуня и 2 дезодоранта на сумму более 2 000 рублей, после чего попытались скрыться без оплаты товара. Действия молодых людей попали на записи камер видеонаблюдения, в результате чего работники торгового зала нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 В целях дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых в краже сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
04/09/2023
Происшествия
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus