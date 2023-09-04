Росгвардейцы задержали двоих приятелей, которые пытались обокрасть гипермаркет

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих молодых людей, которые пытались совершить кражу в охраняемом гипермаркете.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин крупной торговой сети. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу и грабеж 19-летнего местного жителя и его 21-летнего приятеля, которые пытались вынести в спортивной сумке неоплаченный товар. Кроме этого, росгвардейцы выяснили, что один из задержанный находится в розыске за незаконное проникновение в жилище.

По предварительной информации, злоумышленники сложили в сумку 5 бутылок шампуня и 2 дезодоранта на сумму более 2 000 рублей, после чего попытались скрыться без оплаты товара. Действия молодых людей попали на записи камер видеонаблюдения, в результате чего работники торгового зала нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

В целях дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых в краже сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия