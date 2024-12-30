Росгвардейцы задержали горожанина, агрессивно отреагировавшего на эмоциональность приятеля

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в причинении травмы своему гостю гардиной.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице Вокзальной. Около дома стражи правопорядка обнаружили 32-летнего новокузнечанина с травмой головы, который рассказал о предполагаемом обидчике в одной из квартир. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали хозяина жилища - 36-летнего гражданина с признаками неустановленного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного застолья в квартире задержанного гость проявил излишнюю эмоциональность в адрес своего приятеля. В результате хозяин жилища взял металлическую гардину и ударил оппонента по голове, причинив травму. Потерпевший вышел на улицу, а очевидцы обратились в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Потерпевший был доставлен в больницу.

Фото: Росгвардия