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Росгвардейцы задержали горожанина, избившего крестную супруги из-за позднего визита

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, причинившего телесные повреждения местной жительнице.

В ночное время росгвардейцы оперативно прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 41-летней новокузнечанки к многоквартирному дому на улице Новоселов. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который конфликтовал с заявительницей.

 По предварительной информации, к супруге задержанного в ночное время пришла крестная. Подвыпивший мужчина на фоне личных неприязненных отношений и позднего визита, избил горожанку. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел. Женщина была госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/07/2023
Происшествия
Новокузнецк
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