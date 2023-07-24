Росгвардейцы задержали горожанина, избившего крестную супруги из-за позднего визита

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, причинившего телесные повреждения местной жительнице.

В ночное время росгвардейцы оперативно прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 41-летней новокузнечанки к многоквартирному дому на улице Новоселов. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который конфликтовал с заявительницей.

По предварительной информации, к супруге задержанного в ночное время пришла крестная. Подвыпивший мужчина на фоне личных неприязненных отношений и позднего визита, избил горожанку. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел. Женщина была госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму.

Фото: Росгвардия