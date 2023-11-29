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Росгвардейцы задержали горожанина, который повредил прилавок в торговой точке

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия и задержал дебошира в торговом центре.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к городскому торговому центру на проспекте Архитекторов. В одном из магазинов электроники стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника, которым оказался 46‑летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина вернулся в магазин якобы из-за забытого товара в торговой точке. Посетитель разозлился на работницу, которая пояснила, что горожанин забрал покупку с собой. В результате конфликта задержанный повредил кулаком прилавок, после чего попытался скрыться. Охранник торгового центра преградил дебоширу путь и нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
29/11/2023
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