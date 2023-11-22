Росгвардейцы задержали горожанина, повредившего такси

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек конфликт между гражданами и задержал причастного к повреждению такси.

В ночное время росгвардейцы получили сигнал «тревога» с городского пункта общественного питания на улице Запсибовцев. Прибывшие к заведению стражи правопорядка пресекли на улице конфликт между водителем такси и мужчиной с признаками алкогольного опьянения. Им оказался ранее судимый 41‑летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне отказа в обслуживании в городском кафе подвыпивший горожанин учинил конфликт с оказавшимся поблизости 59-летним таксистом. В ходе словесной перепалки задержанный стал наносить удары руками по авто, причинив кузовные повреждения. Работники ближайшего пункта общественного питания заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

Фото: Росгвардия