Росгвардейцы задержали горожанку при попытке хищения сковороды с конфетами

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал женщину, которая попыталась выйти из магазина с неоплаченным товаром.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на проспект Кузнецкий. На указанном адресе стражи правопорядка задержал предполагаемую похитительницу, которой оказалась 41-летняя местная жительница

По предварительной информации, покупательница на кассе оплатила часть товара и попыталась пройти к выходу с неоплаченной сковородой и конфетами на сумму более 1 300 рублей. Работники гипермаркета заметили противоправные действия и вызвали на место экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия