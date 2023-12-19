Росгвардейцы задержали грабителей корзин с продуктами и алкоголем из популярного супермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал сожителей, ограбивших городскую торговую точку.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к супермаркету на Притомский проспект. Стражи правопорядка выяснили, что неизвестные открыто похитили товар и скрылись на автомобиле. Неподалеку от места происшествия росгвардейцы заблокировали проезд транспорту и задержали ранее судимого за грабеж 25-летнего местного жителя и его 30-летнюю возлюбленную.

По предварительной информации, злоумышленники положили в продуктовые корзины несколько бутылок спиртного и различных закусок, после чего выбежали из магазина и скрылись на такси. Работники супермаркета нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия