Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали грабителей корзин с продуктами и алкоголем из популярного супермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал сожителей, ограбивших городскую торговую точку.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к супермаркету на Притомский проспект. Стражи правопорядка выяснили, что неизвестные открыто похитили товар и скрылись на автомобиле. Неподалеку от места происшествия росгвардейцы заблокировали проезд транспорту и задержали ранее судимого за грабеж 25-летнего местного жителя и его 30-летнюю возлюбленную.

По предварительной информации, злоумышленники положили в продуктовые корзины несколько бутылок спиртного и различных закусок, после чего выбежали из магазина и скрылись на такси. Работники супермаркета нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/12/2023
Происшествия
Кемерово

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus