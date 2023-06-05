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Росгвардейцы задержали "кофемана", который попытался похитить бодрящий напиток из магазина

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника за попытку выйти из супермаркета с неоплаченным товаром.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в торговую точку на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого за кражи 35-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, посетитель сложил в пакет 9 банок кофе на сумму более 6 000 рублей и прошел к выходу, миновав кассовую зону без оплаты товара. Бдительные работники супермаркета заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
05/06/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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