Росгвардейцы задержали кузбассовца, уничтожившего смартфон своей сожительницы

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который в ходе ссоры с возлюбленной сжег ее смартфон.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому на улице Чапаева. На месте происшествия стражи правопорядка совместно с сотрудником органов внутренних дел задержали 39‑летнего кузбассовца с признаками алкогольного опьянения, подозреваемого в порче имущества 41-летней сельчанки.

По предварительной информации, после употребления спиртных напитков между задержанным и его сожительницей произошел словесный конфликт. В результате ссоры мужчина схватил смартфон женщины стоимостью 16 000 рублей и бросил его в печь. Сельчанка сообщила о противоправных действиях правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия