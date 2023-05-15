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Росгвардейцы задержали магазинного вора, уличенного в краже бытовой химии

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал магазинного вора, подозреваемого в краже из торговой точки.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Коммунальная обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину. Стражи правопорядка задержали для проверки 39-летнего жителя села Постниково Ижморского муниципального округа, который находился в розыске.

 По предварительной информации, задержанный подозревается в совершении двойной кражи из одной из торговых точек города. Противоправные действия зафиксировали установленные в магазине камеры видеонаблюдения. На записях видно как злоумышленник в торговом зале спрятал под куртку крема и шампуни на общую сумму более 3 000 рублей, после чего покинул торговый объект без оплаты.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
15/05/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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