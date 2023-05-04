Росгвардейцы задержали молодую кемеровчанку, которая на спор попыталась обокрасть охраняемый магазин

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия на охраняемом объекте.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в магазин крупной торговой сети на проспекте Кузнецком. На указанном адресе стражи правопорядка с поличным задержали подозреваемую в краже 20-летнюю местную жительницу. При ней был обнаружен похищенный товар.

По предварительной информации, девушка в отделе косметики сложила в пакет различные средства личной гигиены на сумму более 2 000 рублей и попыталась пройти с неоплаченным товаром мимо кассовой зоны. Работники магазина заметили действия злоумышленницы по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. По словам горожанки, причиной противоправного поступка послужил якобы спор с приятельницами.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия