Росгвардейцы задержали мужчину, который может быть причастен к нанесению травм горожанину

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении 25-летнего новокузнечанина и задержал предполагаемого обидчика.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому торговому объекту на улице Павловского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили молодого человека, с которым конфликтовал 38-летний гражданин. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали предполагаемого виновника.

По предварительной информации, один из новокузнечан решил выяснить отношения с малознакомым местным жителем. В результате конфликта около торгового центра задержанный использовал баллончик с неизвестной жидкостью и прыснул им в лицо оппонента. Персонал торгового объекта заметил противоправные действия и нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел с целью оперативного реагирования на происшествия и эффективного розыска злоумышленников. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу и предоставляет подробную информацию о трудоустройстве на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия