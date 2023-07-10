Росгвардейцы задержали мужчину при попытке похитить элитный алкоголь и закуску из торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который пытался похитить спиртное и закуску стоимостью около 7 500 рублей для продолжения застолья.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к гипермаркету на проспекте Ленинградском. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемого похитителя товара. Им оказался ранее судимый за аналогичное имущественное преступление 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после употребления спиртных напитков подозреваемый пришел в торговую точку за дополнительной порцией алкоголя. Кемеровчанин спрятал три бутылки коньяка и восемь упаковок с закуской на сумму около 7 500 рублей в рюкзак, после чего попытался пронести товар мимо кассовой зоны без оплаты. Работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и преградили путь злоумышленнику.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали похитителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия