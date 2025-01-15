Росгвардейцы задержали мужчину за нанесение телесных повреждений горожанину, заступившемуся за женщину

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в нападении на мужчину, заступившегося за соседку.

Вечером росгвардейцы получили сообщение о происшествии в многоквартирном доме на улице Горьковской. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили потерпевшего с признаками физического насилия и его предполагаемого обидчика, которым оказался 43-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, конфликт произошел во время застолья, где местная жительница находилась вместе с сожителем и его приятелем. Стремясь избежать негативных последствий, женщина попросила помощи у 46‑летнего соседа, но попытка вмешательства спровоцировала драку с одним из участников на лестничной клетке. В результате конфликта предполагаемый виновник нанес несколько ударов по голове и телу горожанину.

Оперативно прибывший экипаж Росгвардии задержал нападавшего. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел. Подробности инцидента будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Потерпевшему на месте была оказана помощь прибывшими медиками.

Фото: Росгвардия