Росгвардейцы задержали напавшую с ножом на горожанина разыскиваемую злоумышленницу

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал находившуюся в розыске злоумышленницу, которая напала на горожанина с ножом. В результате оперативной работы патрульных, подозреваемая задержана с поличным и передана сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Ночью на улице Черского росгвардейцы прибыли на место противоправных действий, происходивших в многоквартирном доме. На адресе стражи правопорядка задержали находящуюся в федеральном розыске 44-летнюю местную жительницу, которая могла быть причастна к причинению вреда здоровью хозяину жилища. Потерпевшему росгвардейцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, между гостьей и хозяином жилища возник конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков. В результате ссоры женщина нанесла порезы заявителю в грудную область. О случившемся потерпевший сообщил правоохранителям.

Росгвардия напоминает о возможности установки в жилище тревожной кнопки с выходом на централизованный охранный пульт, для обеспечения личной и имущественной безопасности граждан. При срабатывании тревожной сигнализации, группа задержания прибудет на место происшествия в кратчайшие сроки, установит причину срабатывания и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия