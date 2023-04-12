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Росгвардейцы задержали напавшую с ножом на горожанина разыскиваемую злоумышленницу

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал находившуюся в розыске злоумышленницу, которая напала на горожанина с ножом. В результате оперативной работы патрульных, подозреваемая задержана с поличным и передана сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Ночью на улице Черского росгвардейцы прибыли на место противоправных действий, происходивших в многоквартирном доме. На адресе стражи правопорядка задержали находящуюся в федеральном розыске 44-летнюю местную жительницу, которая могла быть причастна к причинению вреда здоровью хозяину жилища. Потерпевшему росгвардейцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

 По предварительной информации, между гостьей и хозяином жилища возник конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков. В результате ссоры женщина нанесла порезы заявителю в грудную область. О случившемся потерпевший сообщил правоохранителям.

 Росгвардия напоминает о возможности установки в жилище тревожной кнопки с выходом на централизованный охранный пульт, для обеспечения личной и имущественной безопасности граждан. При срабатывании тревожной сигнализации, группа задержания прибудет на место происшествия в кратчайшие сроки, установит причину срабатывания и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/04/2023
Происшествия
Новокузнецк

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