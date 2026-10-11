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Росгвардейцы задержали нарушительницу общественного порядка на автостанции

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, которая в нетрезвом состоянии устроила дебош на автостанции.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной сигнализации на городскую автостанцию. На месте стражи правопорядка обнаружили женщину, которая вступила в словесный конфликт с контролером и стала выражаться грубой нецензурной бранью. Для выяснения обстоятельств экипаж Росгвардии успокоил и задержал 54-летнюю горожанку с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, женщина собиралась отправиться на междугороднем автобусе в Кемерово, однако из-за нетрезвого состояния контролер отказала ей в посадке. В ответ пассажирка начала громко кричать и нарушать общественный порядок, чем обеспокоила окружающих. Работникам автостанции пришлось нажать кнопку тревожной сигнализации.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушительницу сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
11/10/2026
Происшествия
Анжеро-Судженск
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