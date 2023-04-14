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Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка на автовокзале

 В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на объекте транспортной инфраструктуры.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к автотранспортному предприятию на улице Железнодорожной. На указанном адресе стражи правопорядка задержали нарушителя общественного порядка, которым оказался 27-летний житель Мариинска с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками мужчина попытался приобрести билет на ближайший рейсовый автобус. Кассир отказала в обслуживании нетрезвому пассажиру, на что мужчина стал вести себя неадекватно и предложил сотруднице автовокзала покинуть рабочее место с целью продолжения конфликта. Гражданка нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно прибыл на место происшествия и пресек противоправные действия. Нарушителя для разбирательства росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
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kuzbassnews.ru
14/04/2023
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Тяжин
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