Росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, который набрасывался на медиков

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении бригады скорой медицинской помощи.

В ночное время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли на улицу Дружбы по тревожному вызову, поступившему из кареты скорой медицинской помощи. На месте происшествия фельдшеры указали на мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения, который до этого пытался напасть на фельдшеров.

По предварительной информации, медики прибыли по сигналу от очевидцев, сообщивших о лежащем в траве мужчине в бессознательном состоянии. Медицинские работники привели в чувства неизвестного, который начал проявлять агрессию. Для пресечения противоправных действий работники нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя, которого для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия