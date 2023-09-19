Росгвардейцы задержали новокузнечанина, который пытался проникнуть к соседу с помощью перфоратора

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал виновника повреждения чужого имущества.

В дневное время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом по улице Авиатор в ответ на вызов 25-летнего местного жителя. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно установили, что один из жильцов в неадекватном состоянии пытался проникнуть в квартиру к соседу, нанеся повреждения входной двери перфоратором. Для предотвращения дальнейших противоправных действий, хозяин поврежденного имущества обратился по телефону к правоохранителям.

Для выяснения обстоятельств произошедшего росгвардейцы задержали 51‑летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения и передали его сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в своем жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала, группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры для задержания правонарушителей.

Фото: Росгвардия