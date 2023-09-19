Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали новокузнечанина, который пытался проникнуть к соседу с помощью перфоратора

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал виновника повреждения чужого имущества.

В дневное время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом по улице Авиатор в ответ на вызов 25-летнего местного жителя. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно установили, что один из жильцов в неадекватном состоянии пытался проникнуть в квартиру к соседу, нанеся повреждения входной двери перфоратором. Для предотвращения дальнейших противоправных действий, хозяин поврежденного имущества обратился по телефону к правоохранителям.

Для выяснения обстоятельств произошедшего росгвардейцы задержали 51‑летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения и передали его сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в своем жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала, группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры для задержания правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/09/2023
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus