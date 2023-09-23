Росгвардейцы задержали новокузнечанина, поднявшего руку на посетительницу бара

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте. В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в питейное заведение на улице Авиаторов.

На месте происшествия стражи правопорядка предварительно установили, что у одного из мужчин, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт с 27-летней посетительницей бара. После выхода на улицу дебошир нанес удар девушке рукой по лицу. Горожанка обратилась за помощью к работникам питейного заведения, которые вызвали наряд Росгвардии. Дебошир же вернулся к распитию алкогольных напитков.

Стражи правопорядка задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя для выяснения обстоятельств. Далее его передали сотрудникам органов внутренних дел для юридической оценки произошедшего.

Росгвардия подчеркивает, что установка тревожной сигнализации с подключением к централизованному пульту охраны является наиболее надежным способом обеспечения имущественной безопасности. В случае противоправных действий на охраняемом объекте, экипаж Росгвардии мгновенно получит соответствующее уведомление и незамедлительно прибудет на место происшествия для выяснения причин срабатывания сигнализации и задержания нарушителя.

Фото: Росгвардия