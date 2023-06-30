Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже денежных средств из кассы торговой точки

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о краже денежных средств из торговой точки на улице Советской. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обнаружили и задержали 18 летнего жителя Шерегеша.

По предварительной информации, ранее молодой человек в продуктовом магазине воспользовался моментом, пока отвлеклась работница, и похитил из кассового аппарата около 6 000 рублей, после чего скрылся. Спустя время продавец обнаружила пропажу денежных средств и сообщила правоохранителям, которые оперативно разыскали злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия