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Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже одежды благодаря бдительным работникам предприятия

 В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали с злоумышленника, который попытался скрыться с неоплаченной одеждой из торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому предприятию на улице Чкалова. На указанном адресе стражи правопорядка задержали горожанина, на которого указал охранник объекта. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний местный житель.

 По предварительной информации, ранее мужчина в магазине одежды похитил 4 толстовки, пиджак и олимпийку, после чего попытался скрыться. Когда злоумышленник забежал на территорию охраняемого предприятия и попытался избавиться от похищенного товара работник нажал на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и остановил подозреваемого до приезда экипажа.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
31/08/2023
Происшествия
Белово

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