Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже одежды благодаря бдительным работникам предприятия

В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали с злоумышленника, который попытался скрыться с неоплаченной одеждой из торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому предприятию на улице Чкалова. На указанном адресе стражи правопорядка задержали горожанина, на которого указал охранник объекта. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее мужчина в магазине одежды похитил 4 толстовки, пиджак и олимпийку, после чего попытался скрыться. Когда злоумышленник забежал на территорию охраняемого предприятия и попытался избавиться от похищенного товара работник нажал на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и остановил подозреваемого до приезда экипажа.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия