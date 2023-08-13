Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже одежды и обуви

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который попытался выйти из магазина с похищенным товаром.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал о противоправных действиях к торговому центру на улице Гайдара. В одном из торговых отделов росгвардейцы задержали подозреваемого в краже товара. Задержанным оказался ранее судимый за кражи 36-летний житель Киселевска.

По предварительной информации, посетитель сложил в пакет три футболки и пару обуви, после чего направился к выходу. Когда мужчина понял, что бдительные работники заметили противоправные действия, попытался избавиться от похищенного и скрыться, однако на место уже оперативно прибыл экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия