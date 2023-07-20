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Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже посуды у бывшей сожительницы

 В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил из частного дома бывшей сожительницы комплект посуды.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Западной обнаружили и задержали неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, который находился в розыске за совершение очередного имущественного преступления.

 По предварительной информации, ранее тяжинец воспользовался отсутствием 45-летней бывшей сожительницы и проник в её частный дом, повредив замок входной двери. Мужчина похитил из жилища набор кастрюль стоимостью около 5 000 рублей. Обнаружив после возвращения пропажу имущества, сельчанка обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства и поиска похищенного стражи правопорядка передали находящегося в розыске сельчанина сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, своё жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних, об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/07/2023
Происшествия
Тяжин
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