Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже посуды у бывшей сожительницы

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил из частного дома бывшей сожительницы комплект посуды.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Западной обнаружили и задержали неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, который находился в розыске за совершение очередного имущественного преступления.

По предварительной информации, ранее тяжинец воспользовался отсутствием 45-летней бывшей сожительницы и проник в её частный дом, повредив замок входной двери. Мужчина похитил из жилища набор кастрюль стоимостью около 5 000 рублей. Обнаружив после возвращения пропажу имущества, сельчанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства и поиска похищенного стражи правопорядка передали находящегося в розыске сельчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, своё жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних, об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия